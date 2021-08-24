В сутки более 71 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

Так, за сутки 71 427 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали:

604 мобильные бригады,

2321 пункт прививки;

328 центров вакцинации.

Как отмечается, с начала прививочной кампании привито - 5 099 802 оосбы, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек.

В течение суток 23 августа было зарегистрировано 692 новых случая COVID-19. В частности, заболели 54 ребенка и 4 медработника.

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