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В сутки более 71 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса

24 августа, 2021 вторник
09:37
Общество вакцина

23 августа 71 427 человек привились против коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

Так, за сутки 71 427 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали:

  • 604 мобильные бригады,
  • 2321 пункт прививки;
  • 328 центров вакцинации.

Как отмечается, с начала прививочной кампании привито - 5 099 802 оосбы, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек.

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