В сутки более 50 тыс. украинцев привились от коронавируса
15 августа 51068 человек вакцинировано от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 31 675 человек завершили вакцинацию - 19 393 человека.
15 августа работали: 307 бригад, 1009 пунктов; 346 центров вакцинации.
С начала кампании привито 4722695 человек полностью иммунизированы - 2738073 человека.
Всего сделали 7460766 прививок.
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