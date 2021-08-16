В сутки более 50 тыс. украинцев привились от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 31 675 человек завершили вакцинацию - 19 393 человека.



15 августа работали: 307 бригад, 1009 пунктов; 346 центров вакцинации.



С начала кампании привито 4722695 человек полностью иммунизированы - 2738073 человека.



Всего сделали 7460766 прививок.



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