Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Отмечается, что россияне нанесли авиаудары по Новоданиловке и Ольговскому, трижды применял БПЛА в Гуляйполе и Волшебном, 14 раз избивал из РСЗО по Орехову, Железнодорожному, Новоивановке, Темировке, Егоровке. Также враг совершил 92 артобстрела по Орехову, Преображенцу, Гуляйполю, Малиновке, Степногорску, Каменскому и окрестным селам.

"Во время вечерней атаки в Орехове ранения получил 62-летний мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В результате обстрела два человека погибли, еще пять получили ранения. Глава добавил, что зафиксировано еще 58 разрушений жилых домов и имущества людей.