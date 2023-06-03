В сутки армия РФ ударила по 24 населенным пунктам Запорожской области: есть погибшие и раненые
Российские войска за минувшие сутки, 2 июня, нанесли 111 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела 2 человека погибли, еще 5 ранены
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Отмечается, что россияне нанесли авиаудары по Новоданиловке и Ольговскому, трижды применял БПЛА в Гуляйполе и Волшебном, 14 раз избивал из РСЗО по Орехову, Железнодорожному, Новоивановке, Темировке, Егоровке. Также враг совершил 92 артобстрела по Орехову, Преображенцу, Гуляйполю, Малиновке, Степногорску, Каменскому и окрестным селам.
"Во время вечерней атаки в Орехове ранения получил 62-летний мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В результате обстрела два человека погибли, еще пять получили ранения. Глава добавил, что зафиксировано еще 58 разрушений жилых домов и имущества людей.
- Напомним, 1 июня россияне нанесли 111 ударов по 22 городам и селам Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще 2 человека ранены.
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