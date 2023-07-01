В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий
В сутки армия РФ потеряла в Украине 530 военных, 35 артсистем и 1 танк, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 228870 солдат, 4162 артиллерийских систем и 3545 беспилотников оперативно-тактического уровня
Об этом 1 июля проинформировал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 228 870 (+530) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 4162 (+35) ед,
- РСЗО – 632 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 389 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3545 (+26),
- крылатые ракеты ‒ 1261 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,
- специальная техника – 580 (+11).
Данные уточняются.
- Утром сообщалось, что Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.
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