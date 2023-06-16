Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки российская армия нанесла 5 обстрелов из артиллерии и минометов, также было 2 запуска неуправляемых ракет по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов. Подверглись обстрелам Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская общины.

Краснопольская община: в результате обстрела повреждены три частных жилых дома, газопровод бытового газоснабжения, ЛЭП.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Обстрелы подверглись Краснопольскому, Белопольскому, Глуховскому, Эсманскому, Свесскому, Середино-Будскому обществу.

Глуховское общество: в результате одного из обстрелов ранения получили 3 детей 2010 г., 2013 г. и 2014 г. Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.

в результате одного из обстрелов ранения получили 3 детей 2010 г., 2013 г. и 2014 г. Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации. Середино-Будская община: совершен авиаудар с вертолета. Также были минометные обстрелы, произошло возгорание кровли административного здания предприятия.

Запорожская область: враг произвел 71 обстрел 14 населенных пунктов Запорожской области: 61 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Белогорью и 10 из РСЗО по Левадному, Ольговскому, Красному, Каменскому и другим прифронтовым селам.

Утром враг ударил по Орехову, есть пострадавший. 55-летний мужчина оперативно доставлен в медучреждение.

Днепропетровщина: этой ночью агрессор целил по Марганецкому обществу Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огирево, Гатище, Плетеневка, Бочково и Бударки.

Кроме того, вчера враг из минометов 120 мм обстрелял с. Липцы Харьковского района. Зафиксировано попадание на открытую территорию.

В результате обстрела г. Купянск повреждены 2 жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственное здание, произошел пожар на открытой территории.

Луганщина: противник снова активизировался на Сватовщине - попытался наступать на Стельмаховку, но получил огневый ответ от украинских защитников и отошел. Добавляется, что враг не уменьшает и количество применяемой на нашем участке фронта авиации, на этот раз авиаудар он направил по Райгородке и Макеевке.

Донетчина: решисты обстреляли 13 населенных пунктов. Среди них: Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт Алексеево-Дружковка, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, пгт Очеретино, пгт Нью-Йорк, с.Новоселовка Первая, с.Скучное, с.Керамик, с.Шахтерское, с.Нелиповка .

За сутки в Донецкой области 11 раненых людей.

Николаевщина: после полуночи силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два вражеских ударных БПЛА.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела, из них по Херсону было нанесено 10.

Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека погибли, 2 - получили ранения.