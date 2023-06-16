В сутки армия РФ обстреляла 9 областей: 17 человек ранены, среди них дети. Ситуация в регионах
За минувшие сутки российская армия обстреляла 9 украинских областей, в результате чего 17 человек получили ранения, среди них дети
Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.
Черниговщина: за сутки российская армия нанесла 5 обстрелов из артиллерии и минометов, также было 2 запуска неуправляемых ракет по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов. Подверглись обстрелам Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская общины.
- Краснопольская община: в результате обстрела повреждены три частных жилых дома, газопровод бытового газоснабжения, ЛЭП.
В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Обстрелы подверглись Краснопольскому, Белопольскому, Глуховскому, Эсманскому, Свесскому, Середино-Будскому обществу.
- Глуховское общество: в результате одного из обстрелов ранения получили 3 детей 2010 г., 2013 г. и 2014 г. Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.
- Середино-Будская община: совершен авиаудар с вертолета. Также были минометные обстрелы, произошло возгорание кровли административного здания предприятия.
Запорожская область: враг произвел 71 обстрел 14 населенных пунктов Запорожской области: 61 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Белогорью и 10 из РСЗО по Левадному, Ольговскому, Красному, Каменскому и другим прифронтовым селам.
Утром враг ударил по Орехову, есть пострадавший. 55-летний мужчина оперативно доставлен в медучреждение.
Днепропетровщина: этой ночью агрессор целил по Марганецкому обществу Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.
Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огирево, Гатище, Плетеневка, Бочково и Бударки.
Кроме того, вчера враг из минометов 120 мм обстрелял с. Липцы Харьковского района. Зафиксировано попадание на открытую территорию.
В результате обстрела г. Купянск повреждены 2 жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственное здание, произошел пожар на открытой территории.
Луганщина: противник снова активизировался на Сватовщине - попытался наступать на Стельмаховку, но получил огневый ответ от украинских защитников и отошел. Добавляется, что враг не уменьшает и количество применяемой на нашем участке фронта авиации, на этот раз авиаудар он направил по Райгородке и Макеевке.
Донетчина: решисты обстреляли 13 населенных пунктов. Среди них: Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт Алексеево-Дружковка, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, пгт Очеретино, пгт Нью-Йорк, с.Новоселовка Первая, с.Скучное, с.Керамик, с.Шахтерское, с.Нелиповка .
За сутки в Донецкой области 11 раненых людей.
Николаевщина: после полуночи силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два вражеских ударных БПЛА.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела, из них по Херсону было нанесено 10.
Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека погибли, 2 - получили ранения.
- Утром 16 июня российская оккупационная армия ударила по фенольному заводу в Нью-Йорке – одному из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции.
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