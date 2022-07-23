В Сумской общине будут обезвреживать боеприпасы: раздаются взрывы
В Сумской общине Сумщины 23 июля ГСЧС будет обезвреживать боеприпасы, поэтому примерно до 12:40 будут раздаваться взрывы
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"В Сумской общине в течение часа будут слышны взрывы, будут работать взрывотехники ГСЧС.
Уничтожение боеприпасов", – предупредил он.
- Утром 23 июля в Сумской области кафиры обстреляли четыре общины из артиллерии, минометов и гранатометов.
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