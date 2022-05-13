В Сумской области засеяли 92% посевных площадей - вдвое больше, чем рассчитывали
Во время посевной в Сумской области аграриям удалось засеять 92% земли, несмотря на то, что предполагалось понять только 45% посевных площадей
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прямой язык главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого во время эфира Телемарафона.
Стало известно, что в Сумской области аграриям удалось засеять 92% земельных площадей. Как отмечает Живицкий, предварительно аграрии рассчитывали, что после деоккупации Сумской области удастся засеять только 45%.
Живицкий также отметил эффективное сотрудничество агропроизводителей, военных и пограничников, без которых такой результат был бы невозможен. Кроме того, по его словам, банки поддерживали аграриев кредитными средствами, а производители нефтепродуктов, в свою очередь, снабжали технику топливом.
"Для пограничной области с 564 км общей границы с агрессором считаю это хорошим результатом, - заключает глава ОВА.
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