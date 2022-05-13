Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прямой язык главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого во время эфира Телемарафона.

Стало известно, что в Сумской области аграриям удалось засеять 92% земельных площадей. Как отмечает Живицкий, предварительно аграрии рассчитывали, что после деоккупации Сумской области удастся засеять только 45%.

Живицкий также отметил эффективное сотрудничество агропроизводителей, военных и пограничников, без которых такой результат был бы невозможен. Кроме того, по его словам, банки поддерживали аграриев кредитными средствами, а производители нефтепродуктов, в свою очередь, снабжали технику топливом.

"Для пограничной области с 564 км общей границы с агрессором считаю это хорошим результатом, - заключает глава ОВА.

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