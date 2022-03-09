В Сумской области захватчики обстреляли территорию бывшего завода. Три человека погибли, в том числе подросток

Об этом сообщили в Тростянецком городском совете, передает Еспресо.TV.

Оккупанты РФ открыли огонь около 10:30 в среду, 9 марта. Артиллерия обстреляла бывший завод Электробытприбор.



Смертельные ранения получили три человека. Личности двух из них пока устанавливаются, третьей жертвой стал несовершеннолетний житель, 2008 года рождения.

Кроме того, еще два человека получили телесные повреждения. Их госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, в Харьковской области украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, оккупанты бросили на поле боя раненого.

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