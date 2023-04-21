В Сумской области зафиксировано 44 прилета в результате российских обстрелов 20 апреля
В четверг, 20 апреля, в Сумской области зафиксировано 44 прилета в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли 2 пограничные громады Сумской области. Террористы избивали из минометов и артиллерии по Белопольской громаде, а из гранатомета обстреляли - Великописаревскую.
Зафиксировано 44 прилета. Обошлось без последствий.
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