В Сумской области зафиксировано 130 прилетов. Россия обстреляла 5 громад
За день, 16 августа, российский агрессор обстрелял территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне 12 раз открывали огонь по территориям Хотинской, Белопольской, Николаевской (деревенской), Шалыгинской и Краснопольской громад. Зафиксировано около 130 прилетов.
"Хотинская громада: около 11:00 враг вел огонь из гранатомета (30 мм) – 26 прилетов. Белопольская громада: с 15:10 до 16:35 с территории РФ велся минометный обстрел – 20 прилетов. Продолжился минометный обстрел общины в 2 – 23 прилета, также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии – 5 прилетов, с территории РФ, это уже около 21:00 Николаевская громада: в 15:20 враг начал обстрел со 122 мм ствольной артиллерии – 10 прилетов, а с 15: до 15:50 – еще 10 прилетов", - написал Живицкий.
На территории Шалыгинской громад произошел обстрел из ствольной артиллерии. С 15:50 – 8 прилетов, в 16:40 – 7 прилетов, около 17:00 – еще 6.
Краснопольскоя громада пострадало в 17:33, когда с территории РФ был совершен минометный обстрел – 2 прилета. Продолжился обстрел с 20:10 – 10 прилетов.
"К счастью - без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация по разрушениям", - подытожил глава Сумской ОВА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное