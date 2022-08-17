Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне 12 раз открывали огонь по территориям Хотинской, Белопольской, Николаевской (деревенской), Шалыгинской и Краснопольской громад. Зафиксировано около 130 прилетов.

"Хотинская громада: около 11:00 враг вел огонь из гранатомета (30 мм) – 26 прилетов. Белопольская громада: с 15:10 до 16:35 с территории РФ велся минометный обстрел – 20 прилетов. Продолжился минометный обстрел общины в 2 – 23 прилета, также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии – 5 прилетов, с территории РФ, это уже около 21:00 Николаевская громада: в 15:20 враг начал обстрел со 122 мм ствольной артиллерии – 10 прилетов, а с 15: до 15:50 – еще 10 прилетов", - написал Живицкий.

На территории Шалыгинской громад произошел обстрел из ствольной артиллерии. С 15:50 – 8 прилетов, в 16:40 – 7 прилетов, около 17:00 – еще 6.

Краснопольскоя громада пострадало в 17:33, когда с территории РФ был совершен минометный обстрел – 2 прилета. Продолжился обстрел с 20:10 – 10 прилетов.

"К счастью - без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация по разрушениям", - подытожил глава Сумской ОВА.

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