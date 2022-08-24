В Сумской области зафиксировали по меньшей мере 15 прилетов в сутки
В ночь на 24 августа рашисты трижды обстреляли Сумщину, зафиксировано не менее 15 прилетов
Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Ночь в области была беспокойна от воздушных тревог. Знаю, сегодня они были особенно "тревожны" для каждого из нас. К счастью, все обошлось и наши защитники и защитницы нас уберегли", - написал Живицкий.
В частности, рашисты с территории РФ обстреляли север Сумщины из минометов.
Вечером 23 августа российские оккупанты били по Эсманьской общине, зафиксировано 4 прилета.
Уже утром, в 5 часов, 24 августа восемь попаданий по окрестностям Бачевска.
К девяти утра захватчики били по Зноб-Новгородской общине, есть 3 прилета.
Сообщается, что жертв и разрушений нет.
"Благодарю каждого, кто защищает границы нашей Сумщины сегодня и борется за свободную Украину!" - добавил глава области.
- За день, 20 августа, 4 общины Сумской области пострадали от российских обстрелов.
- 22 августа россияне били по территориям Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской общин, зафиксировано более 80 прилетов.
- Оккупационные войска вечером 22 августа били из миномета по Середино-Будской общине Сумской области.
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