Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Ночь в области была беспокойна от воздушных тревог. Знаю, сегодня они были особенно "тревожны" для каждого из нас. К счастью, все обошлось и наши защитники и защитницы нас уберегли", - написал Живицкий.

В частности, рашисты с территории РФ обстреляли север Сумщины из минометов.

Вечером 23 августа российские оккупанты били по Эсманьской общине, зафиксировано 4 прилета.

Уже утром, в 5 часов, 24 августа восемь попаданий по окрестностям Бачевска.

К девяти утра захватчики били по Зноб-Новгородской общине, есть 3 прилета.

Сообщается, что жертв и разрушений нет.

"Благодарю каждого, кто защищает границы нашей Сумщины сегодня и борется за свободную Украину!" - добавил глава области.

За день, 20 августа, 4 общины Сумской области пострадали от российских обстрелов.

22 августа россияне били по территориям Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской общин, зафиксировано более 80 прилетов.

Оккупационные войска вечером 22 августа били из миномета по Середино-Будской общине Сумской области.

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