В Сумской области задержали двух российских агентов, которые собирали разведданные о ВСУ для дальнейшей передачи ДРГ
Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации, количестве военных и вооружении ВСУ в Сумской области. Эту информацию рашисты планировали использовать для возможной переправки диверсионно-разведывательных групп
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Мужчины были привлечены представителем армии РФ к конфиденциальному сотрудничеству. Они собирали разведывательные данные о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, количестве их личного состава, мест дислокации, а также о количестве военной техники и ее перемещении на территории г. Шостка и Шосткинского района Сумской области., – говорится в сообщении.
Фотографии и видео злоумышленники отправляли ФСБ на закрытые каналы электронной связи.
В СБУ предполагают, что разведку оборонных рубежей Сумщины проводили для дальнейшей переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп.
Во время обысков задержанных обнаружили телефоны и банковские карты, на которые получали деньги за передачу данных.
В настоящее время двое мужчин уже получили уведомление о подозрении по факту государственной измены. Также по ходатайству следователя и прокурора суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.
- 30 июля российский агрессор 5 раз обстрелял территорию Сумской области, убил одного человека, ранил еще двоих и повредил дома.
- 31 июля в Сумской области российская армия уничтожила более 10 могил, повредила линии электропередачи и 5 домохозяйств, стала причиной пожара на ферме.
- В течение 31 июля военные РФ обстреляли пограничные громады Сумщины из разных видов оружия. В результате обстрела занялось поле, уничтожено около 25 гектаров пшеницы.
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