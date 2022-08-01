Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Мужчины были привлечены представителем армии РФ к конфиденциальному сотрудничеству. Они собирали разведывательные данные о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, количестве их личного состава, мест дислокации, а также о количестве военной техники и ее перемещении на территории г. Шостка и Шосткинского района Сумской области., – говорится в сообщении.

Фотографии и видео злоумышленники отправляли ФСБ на закрытые каналы электронной связи.

В СБУ предполагают, что разведку оборонных рубежей Сумщины проводили для дальнейшей переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп.

Во время обысков задержанных обнаружили телефоны и банковские карты, на которые получали деньги за передачу данных.

В настоящее время двое мужчин уже получили уведомление о подозрении по факту государственной измены. Также по ходатайству следователя и прокурора суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

30 июля российский агрессор 5 раз обстрелял территорию Сумской области, убил одного человека, ранил еще двоих и повредил дома.

31 июля в Сумской области российская армия уничтожила более 10 могил, повредила линии электропередачи и 5 домохозяйств, стала причиной пожара на ферме.

В течение 31 июля военные РФ обстреляли пограничные громады Сумщины из разных видов оружия. В результате обстрела занялось поле, уничтожено около 25 гектаров пшеницы.

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