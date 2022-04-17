В Сумской области за время войны повреждены почти тысяча гражданских объектов, – глава ОВА
По состоянию на 17 апреля в Сумской области оккупанты повредили или разрушили 976 гражданских объектов
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По предварительным данным, за время полномасштабной войны разрушены или повреждены около 976 объектов, в том числе:
- жилищный фонд – 638;
- административные здания – 23;
- учебные заведения – 24;
- учреждения здравоохранения – 18;
- объекты жизнеобеспечения – 23;
- объекты культуры и спорта – 5;
- промышленные предприятия – 21.
В области также повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены 2 моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены 5 мостов. Больше разрушений в Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, Великописаревской и Сумской территориальных громадах.
Живицкий отметил, что для восстановления критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен.
- Напомним, после пребывания российской армии в селе Белка Сумской области были обнаружены остатки химического оружия.
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