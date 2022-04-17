В Сумской области за время войны повреждены почти тысяча гражданских объектов, – глава ОВА

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По предварительным данным, за время полномасштабной войны разрушены или повреждены около 976 объектов, в том числе:

жилищный фонд – 638;

административные здания – 23;

учебные заведения – 24;

учреждения здравоохранения – 18;

объекты жизнеобеспечения – 23;

объекты культуры и спорта – 5;

промышленные предприятия – 21.

В области также повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены 2 моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены 5 мостов. Больше разрушений в Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, Великописаревской и Сумской территориальных громадах.

Живицкий отметил, что для восстановления критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен.

Напомним, после пребывания российской армии в селе Белка Сумской области были обнаружены остатки химического оружия.