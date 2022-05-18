Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сообщается, что ночью Сумщина снова попала под вражеский обстрел.



По словам Живицкого, россияне открыли огонь из артиллерии и минометов с территории РФ по приграничным населенным пунктам Сумского района. Атака врага была отбита. С украинской стороны пострадавших нет.



Кроме того, около 5:30 оккупанты открыли огонь по селу Дмитровка Ахтырского района. Обстрелы производились с российской территории.



Стало известно, что в результате вражеских действий была повреждена частная усадьба местных жителей.



По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, 17 мая оккупанты обстреливали пограничную зону Сумщины с российской территории и пытались прорвать государственную границу

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