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В Сумской области за сутки враг обстрелял Ахтырский и Сумский районы, поврежден частный дом

18 мая, 2022 среда
10:42
война с Россией

Оккупанты совершили артобстрел населенных пунктов Ахтырского и Сумского районов. Предварительно пострадавших нет

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сообщается, что ночью Сумщина снова попала под вражеский обстрел.

По словам Живицкого, россияне открыли огонь из артиллерии и минометов с территории РФ по приграничным населенным пунктам Сумского района. Атака врага была отбита. С украинской стороны пострадавших нет.

Кроме того, около 5:30 оккупанты открыли огонь по селу Дмитровка Ахтырского района. Обстрелы производились с российской территории.

Стало известно, что в результате вражеских действий была повреждена частная усадьба местных жителей.

По предварительной информации, пострадавших нет.

  • Напомним, 17 мая оккупанты обстреливали пограничную зону Сумщины с российской территории и пытались прорвать государственную границу

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