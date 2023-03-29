В Сумской области за день зафиксировано 58 прилетов в результате российских обстрелов
За день, 29 марта, российские террористы совершили обстрелы 4 громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской и Середино-Будской громад Сумщины. Террористы использовали минометы, САУ, гранатометы и ствольную артиллерию.
В общей сложности зафиксировано 58 прилетов и 29 прострелов из АГС (гранатомета).
Обошлось без потерь и разрушений.
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