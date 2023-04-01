В Сумской области за день зафиксировано 46 прилетов в результате российских обстрелов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли Белопольскую и Эсманскую громады Сумщины. Террористы использовали для обстрелов САУ, минометы и гранатометы. В общей сложности зафиксировано 46 прилетов.

Во всех случаях обошлось без последствий.