В Сумской области за день зафиксировано 46 прилетов в результате российских обстрелов
За день, 1 апреля, российские террористы обстреляли территории двух громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли Белопольскую и Эсманскую громады Сумщины. Террористы использовали для обстрелов САУ, минометы и гранатометы. В общей сложности зафиксировано 46 прилетов.
Во всех случаях обошлось без последствий.
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