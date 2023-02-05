В Сумской области за день зафиксировано 26 прилетов. Повреждены частные дома

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне обстреляли 4 территориальных громады Сумщины: Белопольскую, Новослободскую, Великописаревскую и Краснопольскую. Зафиксировано 26 прилетов.

По Белопольской громаде с 16:30 россияне били из минометов - 10 прилетов. Великописаревскоя громада: тоже зафиксирован минометный обстрел – 7 прилетов.

"Новослободская громада: зафиксирован минометный обстрел одного из сел - 9 прилетов. В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома. Без человеческих потерь. Краснопольская громада: враг сбросил с БПЛА 1 взрывное устройство типа ВОГ на окраине одного из сел громады. На, счастье, без последствий", - говорится в отчете.