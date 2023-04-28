В Сумской области за день прогремело 58 взрывов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Российские террористы обстреляли территории Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад. За день зафиксировано 7 обстрелов и 58 взрывов.

Террористы использовали для обстрелов минометы, артиллерию и квадрокоптер, с которого сбросили 2 ВОГа.

Во всех случаях обошлось без последствий.