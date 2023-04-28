В Сумской области за день прогремело 58 взрывов
В пятницу, 28 апреля, российские террористы обстреляли четыре громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы обстреляли территории Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громад. За день зафиксировано 7 обстрелов и 58 взрывов.
Террористы использовали для обстрелов минометы, артиллерию и квадрокоптер, с которого сбросили 2 ВОГа.
Во всех случаях обошлось без последствий.
- Утром пятницы, 28 апреля, российский агрессор обстрелял Киев. Взрывы раздались около 04:40. В городе и области работала ПВО, сбиты 11 вражеских ракет и два дрона.
- В Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них - 4 ребенка, 18 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
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