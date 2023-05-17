В Сумской области за день прогремело 112 взрывов. Повреждены частные дома, ранен человек
Во вторник, 16 мая, в Сумской области прогремело более 112 взрывов в результате российских обстрелов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская и Великописаревская громады.
Зафиксировано 112 взрывов. Террористы использовали для ударов БПЛА, минометы, АГС, артиллерию и гранатомет.
В Миропольской громаде поврежден элеватор, гараж агропредприятия, частный дом. Гражданской человек получил ранения.
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