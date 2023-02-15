В Сумской области за день 30 прилетов, россияне сбросили на Краснопольскую громаду взрывное устройство
В течение дня, 15 февраля, российский враг совершил обстрелы 4 территориальных громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Под огонь россиян попали: Миропольская, Краснопольская, Новослободская и Белопольская громады.
В полдень россияне обстреляли Миропольскую громаду из минометов, зафиксировано 10 прилетов. На Краснопольскую громаду террористы в 14:35 сбросили взрывное устройство с квадрокоптера.
Белопольская громада: произведен минометный обстрел села Атинское - 14 прилетов. Новослободская громада: россияне тоже били из минометов – 8 прилетов.
В общей сложности зафиксировано более 30 прилетов. О пострадавших и разрушениях не сообщают.
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