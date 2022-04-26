В Сумской области ввели дополнительные ограничения до завершения военного положения, – Госпогранслужба
В приграничных районах Сумской области до конца военного положения будут действовать дополнительные ограничения, среди которых - запрет охотиться и рыбачить
Об этом сообщила Государственная пограничная служба по Телеграммам.
До окончания военного положения, в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского пограничных районов Сумской области (до 20 км от границы) вводится ряд запретов.
В частности, запрещается передвижение лиц и транспортных средств, ходить в лесные массивы и лесополосы.
Также нельзя проводить работы вне населенных пунктов с 21:00 до 7:00.
Забронируется использование любых летательных аппаратов и носить военную форму гражданским.
Кроме того, запрет действует на "родного рода отдых", охоту и рыболовство.
- Напомним, 8 апреля Сумщина была освобождена от российских войск, проводится разминирование территории.
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