В Сумской области ВСУ призвали жителей вернуть запчасти к российской технике, - глава ОВА
Украинские военные просят жителей Сумщины вернуть запчасти от трофейной техники оккупантов, чтобы ее могли использовать ВСУ
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
"Военные вооруженные силы призывают всех вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне нашей страны. Это оборудование не представляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и завоеванные машины, которые будут нас оберегать", - подчеркнул он.
При наличии запчастей от военной техники необходимо позвонить по телефону 0964160325 и вернуть их ВСУ.
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