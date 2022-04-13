В Сумской области ВСУ призвали жителей вернуть запчасти к российской технике, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .



"Военные вооруженные силы призывают всех вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить обороне нашей страны. Это оборудование не представляет для вас никакой ценности, кроме коллекционной, а для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и завоеванные машины, которые будут нас оберегать", - подчеркнул он.



При наличии запчастей от военной техники необходимо позвонить по телефону 0964160325 и вернуть их ВСУ.

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