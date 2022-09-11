В Сумской области враг 9 раз обстрелял из минометов приграничные территории

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Юнаковская громада: до полуночи - 5 минометных взрывов. Хотинская громада: после восьми утра 4 минометных взрыва. Без жертв и разрушений", - написал Живицкий.

Напомним, за сутки 10 сентября российский агрессор обстрелял 5 громад Сумской области

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