В Сумской области враг 9 раз обстрелял из минометов приграничные территории
Вечером 10 сентября и утром 11-го в Сумской области российские оккупанты 9 раз обстреляли из минометов приграничные территории
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Юнаковская громада: до полуночи - 5 минометных взрывов. Хотинская громада: после восьми утра 4 минометных взрыва. Без жертв и разрушений", - написал Живицкий.
- Напомним, за сутки 10 сентября российский агрессор обстрелял 5 громад Сумской области
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