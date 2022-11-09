В Сумской области восстановили один из наибольших мостов, который взорвали, чтобы остановить наступление России

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"400-метровый красавец через Десну снова соединяет Сумщину с Черниговщиной кратчайшим путем. Отныне людям не нужно дополнительно преодолевать более полусотни километров, чтобы добраться с одного берега на другой. Эта логистическая артерия также очень важна для работы предпринимателей, аграриев, экстренных служб . Ведь при неблагоприятных погодных условиях объезд вообще практически невозможен", - пишет Живицкий.

Два года тому назад мост был капитально отремонтирован. Однако в начале полномасштабной войны мост нужно было взорвать, чтобы остановить продвижение российских войск.

"Ремонт выполняла Государственная специальная служба транспорта. Быстро, надежно, безопасно. Установили пять мостовых опор, смонтировали шесть пролетных конструкций, обустроили тротуары, отбойники и ограждения", - добавил глава Сумской ОВА.

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