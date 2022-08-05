В Сумской области во время обстрелов российских оккупантов пострадал мирный житель
5 августа в Сумской области рашисты обстреляли дом мирных жителей. Есть раненый
Об этом информирует в телеграмме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий .
"Сегодня во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина сейчас в больнице", - говорится в сообщении.
Точное количество поврежденных домов пока неизвестно.
Также повреждена электросеть: 71 домохозяйство Шосткинского района без электроснабжения.
"Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время", – добавил Живицкий.
Всего 5 августа в Сумской области было 60 "прилетов". Рашисты стреляли из артиллерии 5 раз по территориям Середино-Будской, Эсманьской, Глуховской общин.
- В Сумской и Черниговской областях 4 августа россияне обстреляли четыре общины из гранатометов, артиллерии и минометов.
- 29 - 30 июля кафиры обстреляли из артиллерии и минометов Семеновскую общину на Черниговщине и Хотинскую - на Сумщине. Зафиксировали 13 "прилетов" и более 50 взрывов.
- 3 августа на Черниговщине россияне накрыли огнем Семеновскую и Новгород-Северскую общины из артиллерии и гранатомета.
- 4 августа российские кафиры трижды обстреляли населенные пункты Сумщины. Готили из гранатометов, пулеметов и минометов.
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