Об этом информирует в телеграмме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий .

"Сегодня во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина сейчас в больнице", - говорится в сообщении.

Точное количество поврежденных домов пока неизвестно.

Также повреждена электросеть: 71 домохозяйство Шосткинского района без электроснабжения.

"Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время", – добавил Живицкий.

Всего 5 августа в Сумской области было 60 "прилетов". Рашисты стреляли из артиллерии 5 раз по территориям Середино-Будской, Эсманьской, Глуховской общин.

В Сумской и Черниговской областях 4 августа россияне обстреляли четыре общины из гранатометов, артиллерии и минометов.

29 - 30 июля кафиры обстреляли из артиллерии и минометов Семеновскую общину на Черниговщине и Хотинскую - на Сумщине. Зафиксировали 13 "прилетов" и более 50 взрывов.

3 августа на Черниговщине россияне накрыли огнем Семеновскую и Новгород-Северскую общины из артиллерии и гранатомета.

4 августа российские кафиры трижды обстреляли населенные пункты Сумщины. Готили из гранатометов, пулеметов и минометов.

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