В Сумской области в течение суток прогремело 90 взрывов. Повреждены частные дома, ранены

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Российские террористы обстреливали территории населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской и Великописаревской громад. В общей сложности террористы совершили 14 обстрелов из артиллерии и минометов.

Частные домохозяйства и дома были повреждены в Юнаковской, Белопольской и Хотинской громадах.

В результате обстрела Новослободской громады ранения получил местный житель.

О разрушениях или пострадавших в других громадах - не сообщают.