В Сумской области в течение суток прогремело 90 взрывов. Повреждены частные дома, ранены
В четверг, 4 мая, в Сумской области в результате российских обстрелов прогремело 90 взрывов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы обстреливали территории населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской и Великописаревской громад. В общей сложности террористы совершили 14 обстрелов из артиллерии и минометов.
Частные домохозяйства и дома были повреждены в Юнаковской, Белопольской и Хотинской громадах.
В результате обстрела Новослободской громады ранения получил местный житель.
О разрушениях или пострадавших в других громадах - не сообщают.
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