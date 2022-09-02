Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"За день россияне выпустили полсотни мин и снарядов по Краснопольщине. Всего было три обстрела разных территорий громады, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем, пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей. Та же природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих обстрелов", - рассказал Живицкий.

На территории Украины выгорело около гектара площади. Речь идет о лесе и поле. По состоянию на 22:00, 2 сентября пожара нет.

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