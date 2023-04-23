В Сумской области в результате российских обстрелов загорелось поле кукурузы

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли территории Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской и Новослободской громад. Зафиксировано 64 прилета из минометов и артиллерии.

В Эсманской громаде по окраине одного из сел россияне стреляли из артиллерии – всего 9 прилетов. Известно, что произошло возгорание поля с кукурузой.

О последствиях или пострадавших в других громадах - не сообщают.