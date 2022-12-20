В Сумской области в результате российских обстрелов у границы разорвались 19 мин
Во вторник, 20 декабря, российские террористы нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Россияне сегодня из минометов били по Зноб-Новгородской громаде. 19 мин разорвались на пограничные", - написал Живицкий.
Обошлось без жертв и разрушений.
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