В Сумской области в результате российских обстрелов у границы разорвались 19 мин

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Россияне сегодня из минометов били по Зноб-Новгородской громаде. 19 мин разорвались на пограничные", - написал Живицкий.

Обошлось без жертв и разрушений.

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