В Сумской области в результате обстрелов рашистов погиб подросток
В Белополье, на Сумщине, оккупанты убили 15-летнего парня, а также разрушили часть больницы
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Враг обстрелял город из САУ (20 "прилетов"). 15-летний мальчик был в то время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте", – написал чиновник.
Также, как сообщил, вражеские снаряды взрывались на территории местной больницы. В то время в медучреждение на прием пришли многие пациенты.
"Разрушение масштабное. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах. Разрушен операционный блок. Сейчас здесь работают спасатели - разбирают завалы", - рассказал Живицкий.
Разрушения также испытало помещение прокуратуры.
- Напомним, войска РФ утром из САУ и ствольной артиллерии обстреляли две общины в Сумской области.
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