В Сумской области в результате обстрела погибли 7 работников Гослесхоза

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксирован 101 взрыв. Террористы использовали минометы, артиллерию, БПЛА и вертолеты.

Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская громады.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что в Шосткинском районе в результате обстрела погибли семь работников Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ.

Враг из артиллерии также ударил по детскому дому-интернату в Белополье. Информации о жертвах нет.