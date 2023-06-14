В Сумской области в результате обстрела погибли 7 работников Гослесхоза
Во вторник, 13 июня, российские террористы убили 7 работников Гослесхоза в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксирован 101 взрыв. Террористы использовали минометы, артиллерию, БПЛА и вертолеты.
Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская громады.
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что в Шосткинском районе в результате обстрела погибли семь работников Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ.
Враг из артиллерии также ударил по детскому дому-интернату в Белополье. Информации о жертвах нет.
- В ночь с 13 на 14 июня жители Одессы и области слышны мощные взрывы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное