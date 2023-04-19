В Сумской области в результате артиллерийских обстрелов погибла женщина. Есть разрушение
В течение дня 18 апреля россияне совершили обстрелы 6 пограничных громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы использовали минометы, артиллерию и гранатометы для обстрелов: Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской и Середино-Будской громад.
В Речковской громаде в результате обстрела из РСЗО и артиллерии есть жертвы. В селе Реки женщина погибла в карете скорой помощи. Также ранен человек. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.
По Юнаковской громаде совершен гранатометный обстрел. В результате чего гражданский мужчина получил ранения.
Частные домохозяйства и владения повреждены в Новослободской и Середино-Будской громадах.
Всего зафиксировано 165 прилетов в шести громадах.
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