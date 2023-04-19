В Сумской области в результате артиллерийских обстрелов погибла женщина. Есть разрушение

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Российские террористы использовали минометы, артиллерию и гранатометы для обстрелов: Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской и Середино-Будской громад.

В Речковской громаде в результате обстрела из РСЗО и артиллерии есть жертвы. В селе Реки женщина погибла в карете скорой помощи. Также ранен человек. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

По Юнаковской громаде совершен гранатометный обстрел. В результате чего гражданский мужчина получил ранения.

Частные домохозяйства и владения повреждены в Новослободской и Середино-Будской громадах.

Всего зафиксировано 165 прилетов в шести громадах.