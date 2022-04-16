В Сумской области в одном из сел нашли химоружие, которое оставили россияне, - мэр Тростянца
После нахождения российской армии в селе Белка Сумской области были обнаружены остатки химического оружия
Об этом мэр Тростянца Юрий Бова сказал в эфире Украинского радио, передает Укринформ .
“Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины", – сказал он.
Он также отметил, что когда оккупанты находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, заминировано немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.
В Тростянце над разминированием ежедневно работают две группы: одна из ГСЧС, другая — из военных.
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