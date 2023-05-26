В Сумской области усилили меры безопасности в 5-километровой пограничной зоне
Глава Сумской ОВ Владимир Артюх подписал распоряжение об усилении мер безопасности в 5-километровой пограничной зоне
Об этом идет речь в сообщении Сумской ОВА.
Так, согласно распоряжению выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону соглашается с военным командованием и органами местного самоуправления.
"Старшим бригадам обязательно согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе выполнения (проведения) работ порядок оповещения об опасности и эвакуации (в том числе медицинской), в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни персонала", - добавили там.
Бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы), индивидуальными медицинскими аптечками за счет соответствующих предприятий, учреждений и организаций.
В свою очередь военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад при выполнении работ.
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