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В Сумской области уничтожить несколько САУ, БУК и состав боеприпасов - Живицкий

17 мартa, 2022 четверг
05:05
война с Россией

ВСУ отражали у рашистов Ахтырский район. Бои шли за Боромль, приграничную Великую Писаревку и близ Тростянца.

В Сумской области уничтожить несколько САУ, БУК и состав боеприпасов – Живицкий ВСУ отражали у рашистов Ахтырский район. Бои шли за Боромль, приграничную Великую Писаревку и близ Тростянца. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, сообщает «Эспрессо». По его словам, ночью ВСУ выбили захватчиков с их артиллерийских позиций под Тростянцем. Несколько часов подряд продолжался бой еще в одном направлении – за пограничную деревню Великая Писаревка. «Там российские враги сегодня видели ад наяву» – утверждает глава Сумской ОВА. В Боромле, по его словам, удалось уничтожить несколько САУ и БУК российских орков, попавших в их состав боеприпасов. В то же время из-за отсутствия зеленых коридоров рашисты активно занялись мародерством, которое хуже, чем то, которое было фашистами. Для них нужно придумать новое слово. «Села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук фашистов больше всего: русские орки врываются в человеческие дома, выгоняют людей на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу» – рассказал он. «Мы видим каждый шаг русских террористических войск и делаем с ними то, что мы имеем!» – подчеркнул Живицкий. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

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