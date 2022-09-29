Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram .

"Сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". Сегодня, в зоне ответственности ОТУ Сумы, минус один российский "Орлан-10", пересекший границу Украины", - говорится в сообщении.

Украинская ПВО за сутки, 27 сентября, уничтожила российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

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