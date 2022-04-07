В Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров

Об этом говорится в сообщении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.



Она отметила, что оккупанты крутились возле опрокинутого "Урала", который был набит награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении бойцов Украины, мародеры все же решили не убегать. В результате украинские защитники ликвидировали 5 военных и взяли в плен еще троих оккупантов.



"Конечно, подошли бойцы ВСУ, 5 из 8 откобзонили, а 3 взяли в плен. Случилось все это сегодня в Дептовке Сумской области. Даже перед лицом смерти или плена не грабить у них не получается", – говорится в сообщении Венедиктовой.

6 апреля председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в настоящее время выгнали все российские войска с территории области и несколько дней продолжается зачистка.

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