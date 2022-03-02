Оккупанты теряют боеспособность и боятся прямого контакта с ВСУ, а Украине все больше помогают другие государства, - Резников
В Сумской области украинские военные "Байрактарами" уничтожили почти 200 единиц российской техники
Во вторник, 1 марта, украинские военные в Сумской области применили беспилотник "Байрактар" и вблизи сел Пустовойтовка и Бишкинь уничтожили около 180 единиц вражеской российской техники
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Глава ОВА отмечает, что по состоянию на вечер 1 марта обезвредили:
- стоянку техники (около 80 единиц, из них половина - грады) возле с. Пустовойтовка Роменского района;
- около 100 единиц техники (преимущественно танки и БТР) вблизи с. Бишкинь, по территории более чем 2 км.
"Сегодня мы - единственные: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы - единственный фронт. Сумщина - северный форпост Украины! Оборона Сумщины - это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", - написал Живицкий.
- Ранее сообщалось, что на Сумщине оккупанты ездят с белыми флагами и расстреливают мирных жителей.
- 1 марта в этом же регионе оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну. 47-летний украинец погиб на месте.
- В этот же день в Сумской области состоялся первый обмен пленными в войне, которая длится уже шестой день.
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