В Сумской области у телебашни взорвался автомобиль "Укртелекома". Водитель погиб

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

2 октября в 8:45 в Ахтырском районе, который в Сумской области является одним из самых заминированных районов, на вражеской мини взорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".

Как рассказал Дмитрий Живицкий, авто съехало на обочину дороги у телебашни. В нем было четыре человека. В настоящее время трое из них в больнице. Водитель от полученных травм скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В Сумской области, в Краснопольской общине, взорвался грузовик фермера, который перевозил собранный урожай. За рулем автомобиля был владелец аграрной компании Иван Дейнека

Украина – свободной! Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb