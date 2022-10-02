В Сумской области у телебашни взорвался автомобиль "Укртелекома". Водитель погиб
В Ахтырском районе Сумской области воскресным утром на вражеской мине взорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком"
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
2 октября в 8:45 в Ахтырском районе, который в Сумской области является одним из самых заминированных районов, на вражеской мини взорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком".
Как рассказал Дмитрий Живицкий, авто съехало на обочину дороги у телебашни. В нем было четыре человека. В настоящее время трое из них в больнице. Водитель от полученных травм скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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