В Сумской области у российско-украинской границы не выявлено формирований наступательных войск, - ОВА

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"По сообщениям военных, оперативная ситуация на пограничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - пишет ОВА.

Однако россияне ежедневно обстреливают приграничья Сумской области. 7 марта террористы нанесли по меньшей мере 45 ударов из минометов и артиллерии по Белопольской и Эсманской громадах.

Обошлось без жертв и разрушений.