В Сумской области только утром зафиксировано 14 прилетов от российских захватчиков
Утром 30 августа рашисты обстреляли территорию Сумской области. Зафиксировано 14 прилетов российских снарядов
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий .
"С восьми утра было 14 прилетов из артиллерии по Великописаревской громаде", - говорится в сообщении
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Также ночью рашисты обстреляли из самоходной артиллерийской установки территорию Краснопольской громады. Зафиксировано 6 прилетов. Сообщается, что жертв и разрушений нет.
- 25 августа враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, сгорел частный дом.
- Ночью и утром 27 августа россияне обстреливали территорию Сумской области из пулеметов и минометов – повреждено здание психоневрологического интерната.
- За день, 27 августа, российский агрессор обстрелял 7 громад Сумской области – разрушил школу и общежитие.
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