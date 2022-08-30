Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий .

"С восьми утра было 14 прилетов из артиллерии по Великописаревской громаде", - говорится в сообщении

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Также ночью рашисты обстреляли из самоходной артиллерийской установки территорию Краснопольской громады. Зафиксировано 6 прилетов. Сообщается, что жертв и разрушений нет.

25 августа враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, сгорел частный дом.

Ночью и утром 27 августа россияне обстреливали территорию Сумской области из пулеметов и минометов – повреждено здание психоневрологического интерната.

За день, 27 августа, российский агрессор обстрелял 7 громад Сумской области – разрушил школу и общежитие.

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