В Сумской области супруги освободили из плена оккупантов, - ОВА
Из плена россиян освободили супругов из Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Из российского плена освободили супругов из Сумщины! В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области. 12 апреля, в результате обмена пленными, мужчина с женщиной получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", - говорится в сообщении.
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