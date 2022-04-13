В Сумской области супруги освободили из плена оккупантов, - ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.



"Из российского плена освободили супругов из Сумщины! В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области. 12 апреля, в результате обмена пленными, мужчина с женщиной получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", - говорится в сообщении.



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