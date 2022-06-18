В Сумской области сократят время комендантского часа
С 20 июня в Сумской области комендантский час будет действовать с 23:00 до 4:00
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Комендантский час продлится с 23:00 до 4:00. Изменения будут действовать с понедельника, 20 июня", - написал он.
Живицкий призвал соблюдать правила и не выходить на улицу во время комендантского часа.
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