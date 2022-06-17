В Сумской области СБУ задержала агента РФ, который разведывал позиции ВСУ
Злоумышленник присылал врагу информацию о позициях подразделений ВСУ вблизи российской границы
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента спецслужб РФ, который проводил в Сумской области разведывательно-подрывную деятельность и передавал оккупантам информацию о размещении, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в районах приграничья.
Стало известно, что задержанный житель Сум был завербован представителем российских спецслужб. По заданию россиян агент осуществлял фото- и видеофиксацию размещения оборонных объектов и движения украинской военной техники.
Полученные материалы с привязкой к местности молодой человек отправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.
Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения.
Расследование продолжается.
- СБУ разоблачила киевскую фармкомпанию, перечислившую террористам "ДНР" около 8 млн грн
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.34
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.26
- Актуальное
- Важное