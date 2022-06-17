Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента спецслужб РФ, который проводил в Сумской области разведывательно-подрывную деятельность и передавал оккупантам информацию о размещении, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в районах приграничья.

Стало известно, что задержанный житель Сум был завербован представителем российских спецслужб. По заданию россиян агент осуществлял фото- и видеофиксацию размещения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности молодой человек отправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения.

Расследование продолжается.

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