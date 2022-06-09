В Сумской области самолет ВСУ сбил вражескую ракету

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!" – написал Живицкий.

Воздушная тревога в Сумской области сегодня, 9 июня, продолжалась с 13:21 до 14:27.

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