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В Сумской области самолет ВСУ сбил вражескую ракету

9 июня, 2022 четверг
21:01
война с Россией

Самолет Воздушных сил Вооруженных Сил Украины днем 9 июня сбил вражескую крылатую ракету в небе над Сумской областью

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!" – написал Живицкий.

Воздушная тревога в Сумской области сегодня, 9 июня, продолжалась с 13:21 до 14:27.

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