В Сумской области российский беспилотник сбросил две взрывчатки на жилой дом

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В 14:41 россияне использовали БПЛА для обстрела села Александровка Великописаревской громады. С беспилотника террористы сбросили два взрывных снаряда на частный жилой дом. Дом был поврежден.

После этого из минометов была обстреляна деревня Стариково Шалыгинской громады. С 15:55 до 16:35 зафиксировано 14 прилетов. Повреждены 4 жилых дома. Один из них разрушен, в двух выбиты окна, еще у одного – были выбиты окна и осколками повреждена стена.

Всего в Сумской области за день, 28 февраля, зафиксировано 106 прилетов. Также были обстреляны Белопольская, Новослободская, Середино-Будская, Краснопольская и Эсманская громады, но в этих громадах обошлось без последствий и жертв.