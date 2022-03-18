В Сумской области российские военные начали ходить по дворам и забирать у людей телефоны и оружие

Об этом глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил в своем видеообращении.



По словам Живицкого, россияне ходят по дворам украинцев.



"Почему-то начали ходить по дворам и забирать у людей мобильные телефоны. Забирают, у кого есть, официально зарегистрированное оружие. К сожалению, продолжаются обстрелы пригорода и города Сумы. Точились бои, к сожалению, погибла молодая девушка – был обстрелян гражданский автомобиль. Знаем тоже , что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания", - рассказал Дмитрий Живицкий.

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