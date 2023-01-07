В Сумской области российские террористы сбросили взрывчатку во двор мирных граждан

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

После 20:00 россияне открывали огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской громады. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Великописаревская громада: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал", - говорится в сообщении.

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