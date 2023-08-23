В Сумской области российские дроны-камикадзе повредили многоэтажку. Есть раненые

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 115 взрывов. Под обстрел попали Великописаревская, Середино-Будская, Краснопольская, Хотинская, Дружбовская, Эсманская и Белопольская общины.

В Середино-Будской общине зафиксированы обстрелы из минометов (прим. – 8 взрывов). В результате одного из обстрелов ранены 4 мирных жителя и повреждены 7 частных автомобилей. Российские дроны-камикадзе повредили многоэтажку – прогремело 2 взрыва.