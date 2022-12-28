В Сумской области российская артиллерия разрушила частный дом
Во вторник 27 декабря российские войска обстреляли три пограничных громады Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне били по Середино-Будской, Шалыгинской и Эсманской громадах Сумской области. Известно о 13 прилетах.
В Середино-Будской громаде российские террористы использовали стрелковое оружие. По Шалыгинской громаде враг вел минометный обстрел, 10 прилетов.
"Эсманьская громада: россияне обстреляли пограничники из артиллерии. Было 3 прилета. Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Люди, к счастью, успели спрятаться в укрытие", - пишет Живицкий.
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