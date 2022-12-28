В Сумской области российская артиллерия разрушила частный дом

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били по Середино-Будской, Шалыгинской и Эсманской громадах Сумской области. Известно о 13 прилетах.

В Середино-Будской громаде российские террористы использовали стрелковое оружие. По Шалыгинской громаде враг вел минометный обстрел, 10 прилетов.

"Эсманьская громада: россияне обстреляли пограничники из артиллерии. Было 3 прилета. Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Люди, к счастью, успели спрятаться в укрытие", - пишет Живицкий.

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